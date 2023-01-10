高雄市澄清湖風景區近8公頃的水岸第一排公園濕地與勞工公園，將被變更計畫改蓋豪宅，民團今天出面抗議，要求政府撤案改善，共同守護澄清湖風景區。(林雅惠攝)

森林城市協會理事長莊傑任說，該開發案對澄清湖風景區湖岸景觀、生態、水質保護上都造成負面引響，對此，他也提出規畫設計的民間版本，希望高雄市政府重視。(林雅惠攝)

高雄市澄清湖風景區近8公頃的水岸第一排公園濕地與勞工公園，將被變更計畫改蓋豪宅，民間團體森林城市協會、高雄市公民監督公僕質疑該計畫破壞景觀生態、治洪用地減少恐釀水患、豪宅區緊鄰飲用水保護區影響水源安全及衝擊交通等，今天出面抗議，要求政府撤案改善，共同守護澄清湖風景區。

森林城市協會理事長莊傑任表示，緊鄰澄清湖的湖岸綠帶，對水源區的保護、生態保育、觀光景觀保存、民眾遊憩、水患防治都有重要的功能，但去年底，高雄市政府都發局通過澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫，毀公園綠地蓋豪宅，現已送交內政部都市計畫委員會審查。

莊傑任表示，該計畫出現一些不良問題，包括澄清湖風景區湖岸未保留60至100米綠帶，道路、建地緊鄰破壞景觀生態；另公園用地減少7.8公頃低於都市計畫法規定的10％；此外，計畫變更將導致上百棵的樹木牴觸，而大樹移植存普遍非死即殘；治洪用地減少7公頃，周邊社區未來恐釀更嚴重水患；道路、捷運聯開豪宅區緊鄰飲用水源保護區，影響飲用水安全；且既有旅館、演藝廳、勞工局辦公空間用約28年就拆除，浪費錢也不環保，而且還衝擊大埤路未來交通。

莊傑任說，該開發案對澄清湖風景區湖岸景觀、生態、水質保護上都造成負面引響，對此，他也提出規畫設計的民間版本，希望高雄市政府基於飲用水源的保護、生態保育、觀光景觀保護、民眾遊憩的需求，把湖岸的大埤路退縮60米至100米，把道路拉直也有助交通安全；另基地北側的滯洪公園應轉把建築容積集中在遠離湖岸的既有停車場區，集中開發，減少環境衝擊。

針對綠地減少導致違法疑慮、公共建築屋齡尚短就要拆除的浪費公帑問題，高雄市公民監督公僕行動聯盟副理事長陳銘彬表示，高雄是空汙嚴重區域，因此，為改善空汙，所有工程計畫都應以保留或增加樹木綠地為優先規畫重點，但該計畫卻是減少7.8公頃綠地(原公園用地含滯洪池約16.18公頃，變更後剩約8.33公頃)，低於都市計畫法第45條規定的10％，對澄清湖的生態環境，造成更大的影響。

另高雄市勞工局勞動檢查處（原高雄縣勞工中心）1995年5月正式落成啟用，分為澄清會館、勞工公園、勞工局行政中心3大區域，提供的服務有集會、會議、休閒、住宿活動等，但至今不到28年就要全部拆除，實在是浪費公帑！

而新計畫中要改建為運動休閒專區，鄰近大埤路的部分用地要蓋住宅、觀光旅館、大型零售商場等建物，該規畫會對道路彎曲且車流大的大埤路增加交通壓迫感，易衍生事故，因此建議保留原有勞工局勞動檢查處所有建物並重新設計優化改為運動休閒中心，即可符合觀光住宿、運動休閒等需求，而且避免浪費公帑！

森林城市協會等民團今天舉牌抗議，希望政府對於澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫撤案重新設計，也期盼內政部都市計畫委員會駁回本案開發計畫申請。

此外，他們也提出反對基地北側聯開蓋豪宅高樓，建築應集中原停車場區開發、湖岸大埤路退縮拉直，讓出60米以上的綠帶及反對綠地、樹木、滯洪公園的減損的訴求，希望政府重視，謹慎審查該案。

高雄市政府表示，澄清湖棒球場民國88年啟用，缺少永續經營整體規劃，周邊缺乏便捷大眾運輸系統，鄰近區域公共設施用地自民國58年劃設至今多尚未開闢，原有的澄清會館、演藝廳現為閒置，故市府應重新檢討各項設施，並給予妥適規劃。

澄清湖棒球場為台鋼雄鷹主場，鄰近捷運黃線Y3、Y4站，運發局參考國內外棒球園區案例，如日本東京巨蛋、樂天桃園棒球場運動園區，以棒球場為核心，引入商業設施，觀光遊憩等多機能服務，營造澄清湖棒球場運動休閒園區永續發展。

針對森林城市協會反映「治洪用地減少」，顯與事實不符，運動發展局特此提出澄清。計畫範圍東側則依據滯洪調節劃設置約2.14公頃滯洪公園，且遵循本案出流管制專案會議審議，配合區域排水應設蓄洪量至少44,142 立方公尺之滯洪池做為區域排水使用，以同時穩固澄清湖特定區之整體滯洪效能。

針對澄清湖風景區綠帶一節，澄清湖特定區計畫設置約6.19公頃運動主題公園，將有大面積綠空間供公眾使用，並未破壞景觀生態。

且澄清湖特定區鄰近區域公共設施用地自民國58年劃設至今多尚未開闢，為帶給市民朋友更為便捷的交通及遊憩空間，市府將透過「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，打造生活、運動、育樂機能共榮之鳥松生活城，勞工局澄清服務中心目前作為辦公廳舍，配合建設計畫案完成後，勞工局也能繼續提供更舒適、便捷的環境，服務廣大勞工朋友。

市府表示，本計畫所在之大鳥松地區可藉由捷運黃線往來捷運沿線主要商圈如巨蛋商圈、左營高鐵、衛武營藝術特區等地，將成為大高雄地區30分鐘生活圈範圍，以澄清湖棒球場及計畫範圍西側規劃專用區串連捷運場站Y3站及Y4站，東側則依據滯洪調節劃設置約2.14公頃滯洪公園，另有約6.19公頃運動主題公園，變更公園綠地比率10.1%大於法定規定，將有大面積綠空間供公眾使用，球場周邊設置0.4公頃停車場，以滿足一般周邊停車或舉辦賽事活動時之停車需求，並規劃立體通廊連接至棒球場，透過機能整合，以確實提供大規模公共設施服務區域及專用區發展空間。

都發局重申澄清湖特定區周邊用地申請都市計畫變更，經主管機關核准且符合相關法令規定，如有樹木移植也會依本府工務局新建工程處植物植栽工程施工說明書辦理，希望市民能夠大力支持。運動發展局也感謝各界的關心與指教，有任何澄清湖特定區計畫都市計畫變更建議事項，都歡迎提供都發局彙整。