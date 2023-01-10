福爾摩沙台新夢想家球團今宣布教練團異動，與總教練朱利爾斯協議解除總教練職務，並將由助理教練賴柏霖接任總教練一職。

台新夢想家於2019-2020賽季與朱利爾斯教練合作，並自2020-2021賽季至今帶領台新夢想家征戰PLG，台新夢想家總經理韓駿鎧表示，球團由衷感謝教練過去幾年的努力，以及他為球隊注入的強悍團隊能量，「這三年多來非常感謝教練投注大量的心力與精神於球隊之中，全心全意的奉獻，也帶著球隊在PLG首季從不被看好到闖入冠軍賽、第二季更獲得例行賽第二的成績，很可惜他因為新球員磨合狀況、戰績考量以及個人家庭規劃等因素而請辭，這是一個沈重的決定，不過球團也決定尊重教練的選擇，真心感謝教練付出的一切。」

談及新任總教練賴柏霖，韓駿鎧總經理也提到，賴柏霖教練自台新夢想家建隊即為教練團的一員，「經過內部討論，我們一致認同要將原助理教練賴柏霖升至總教練的職位，他不僅是是夢想家的元老，也是陪伴夢想家一路成長的關鍵角色，並對於陣中本土球員的能力與特質較為熟悉，雖然他年紀較輕，不過相信在經驗豐富的助理教練團協助之下，他能夠成功整合球隊，讓整體戰力融合且提升！」

韓駿鎧總經理更特別說到，接下來預計合作的新洋將即是與柏霖教練討論所選擇的，相信在本土球員與洋將磨合後，能夠產生優異的化學效應，也期待夢想家的新篇章！

對於接任總教練一職，賴柏霖表示，很興奮能夠接下這份具有挑戰性的任務，在夢想家五年來的執教經驗讓他與球員具備足夠的信任感，「執行上我們會延續原有的攻守體系，一樣希望其他球隊面對夢想家的攻防都是辛苦的，更會維持並強化夢想家團結與強悍的球隊文化。」

對於接掌兵符的首要任務，賴柏霖也提到，教練團會繼續尋求不同陣容組合的變化，重新凝聚球隊士氣堅定的往目標邁進。