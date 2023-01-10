環保局要求業者提高工地灑水頻率。（柯宗緯翻攝）

環保局進場查核業者確實降載減排。（柯宗緯翻攝）

高雄市空氣品質今（10）日為橘色提醒至紅色警示等級，環保局指出，西半部受殘留境外汙染物隨弱北風往南累積移動影響，加上清晨逆溫層低、晨霧現象，擴散條件不佳所致。今加強應變祭出「分區管制 重點稽查」，派遣無人機高空查緝、出動洗街車、進場查核業者設備等，減緩空品惡化。

面對今年首波高濃度境外汙染物，環保局強調，隨時關注空品變化，連續6日通報轄內各大業者持續減排降載，並通報轄內前50大營建工地業者加強防制作業，減緩本地汙染排放。

今日依環保署監測資料及氣象局資料顯示，西半部仍有境外汙染殘留，並隨北風往南部累積，環保局持續備戰，加強執行防護及減排措施。今日加強應變作為，執行「分區管制 重點稽查」。

環保局進一步指出，包含北高雄主要易有農業廢棄物燃燒行為，派遣無人機高空查緝，杜絕露天燃燒行為；中高雄則為都會區移動源加強路邊攔查、怠速稽查及目測判煙，針對重點路段出動洗街車清洗，減少車行揚塵；南高雄執行進廠查核業者設備操作情形，並利用CEMS 24小時監控業者汙染排放情形。

環保局統計，興達電廠、中鋼鋁業、台合科技等工廠製程配合停爐或停車；台塑仁武廠、中鋼、中華紙漿等業者則執行降載／減排；台橡、中油、林園先進等工廠提升防制設備效能。

至於累積道路洗掃共670公里、UAV無人機巡查1580公頃；交通源則執行路邊檢測、怠速稽查等稽查措施共1381輛，總計減少5萬7681公斤汙染物排放。此外，因空氣汙染物具有跨域傳輸的特性，也通知上風縣市共同執行降載減排作為，共同減少汙染排放，減緩空品惡化。

環保局提到，10月至翌年3月為空品易不良時期，特別呼籲民眾可隨時注意空氣品質變化，當空品不良時並如需外出，請做好適當防護，並建議盡量使用大眾運輸工具，可減少汙染排放，為減緩空品共盡心力。