近日一名匿稱Kelly的女網友在網路抱怨夫家結婚想辦流水席，狠酸男方家是鄉下人，讓小姑氣炸上網理論，一名網友表示，台灣有9成的女生結婚跟Kelly一樣難搞，要求男方買房、有聘金、辦氣派婚禮等，只有少數女生會為對方著想，這番話讓許多網友氣炸，「別把全台女生拖下水」。

原PO昨（9）日於臉書社團《匿名2公社》指出，台灣大概有8至9成的女生會出現Kelly的行為，一開始都很會裝，要什麼也不講，等到開始談宴客時，就變身成Kelly。

原PO表示，這類女生有3個共通點，包括要求男方有房，且要登記在自己名下、要聘金、舉辦氣派婚禮，看到最瞎的是有女生認為男方要負責結婚所有費用，感嘆只有極少數的女生會和男生互相溝通、著想。

貼文上線，引發網友不滿，「別把全台女生拖下水」、「你才Kelly，你全家都Kelly」、「開地圖炮，很有膽識」、「有自信一點，把全台8至9成拿掉，改成你身邊8至9成」、「你的8至9成是怎麼算出來的？」、「你到底都跟怎樣的女生相處？」、「應該是你身邊比較多這種女生」、「你有做過全台問卷調查喔？8至9成的數據是怎麼來的」、「你要確定耶！這個數據」。