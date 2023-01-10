反骨成員蕾菈去年與老公湯宇結婚，並在同年底開心宣布懷上第二胎，而新的一年她跑到周星馳的貼文底下留言，希望周星馳可以給她祝福，沒想到周星馳真的留言回復她，讓她超級興奮直呼「真的會回」，另外，她在今年嘗試粉色低胸禮服的造型，讓她整個人顯得可愛又性感。

周星馳在2023年IG的首則貼文中寫下「新一年，有什麼願望，通通講出來！」，該則貼文中他更是親自回覆多條留言，其中蕾菈寫道「最近剛懷二寶，想被星爺祝福」，也釣出本尊回應「恭喜你」，讓她相當開心，除此之外，柯佳嬿「想見到星爺」的留言，周星馳更驚喜回覆「想見你」引發粉絲暴動。

周星馳親自回覆蕾菈留言。（圖／截圖自蕾菈IG）

然而，蕾菈昨（9）日在IG上發出她身穿粉色禮服，搭配上用粉色蕾絲緞帶綁起公主頭，顯得相當甜美可愛，但是由於禮服領口設計較低，意外凸顯她豐滿的好身材，並在文中寫下「來點可愛，第一次嘗試粉色，希望不要被罵」不過，難得展現可愛一面的她留言區中坦言「自己也覺得有點彆扭」。

照片一出，引來粉絲大讚「蕾菈怎麼樣都美美的喲」、「妳就是公主呀～」「好夢幻喔！」、「粉紅色很適合妳好看」、「很不像平常的蕾菈，不過偶爾這樣，也超可愛的」、「粉可愛的蕾菈」、「漂亮的辣媽咪，辛苦了！懷孕要多吃點補的喔，別太累」。