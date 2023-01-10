全球經貿情勢受地緣政治、俄烏熱戰、美中冷戰、供應鏈重組等問題干擾，不僅台灣面臨13年第一次轉為藍燈的景氣燈號，韓國亦面臨經濟下行的壓力。外貿協會(TAITRA)董事長黃志芳邀請大韓貿易投資振興公社(KOTRA)社長劉正悅率重要幹部周一於台北國際會議中心舉行第26屆聯席會議，透過針對數位行銷服務、淨零碳排以及印度市場拓展等經驗交流，強化彼此抵禦經濟寒冬能力，並簽訂合作備忘錄(MOU)，確立雙方合作方向。

黃志芳指出，去年2022年一年內，新冠疫情、美元飆漲、能源結構失調等事件接踵而來，全球經濟正面臨30年來未有之變局，數位科技的蓬勃發展，使得透過數位化提升業務績效及客戶黏著度成為各國經貿推廣機構及企業刻不容緩的課題，劉正悅亦表同意。兩機構於會議中針對協助企業建置數位內容，提供影音行銷整合服務，及如何提升客戶數位服務體驗等議題交換意見，期許藉此能對內能啟動更有效率之工作模式，對外可提高數位服務精準度及滿意度。

由於節能減碳及永續經營將成為供應鏈的標配，外貿協會透過資訊提供、驗證輔導及減碳行動力等「三支箭」，從建立企業觀念，到辦理企業碳健檢實際協助企業減碳，進而以整合行銷方式邁向國際舞台，提供一條龍服務協助台灣企業走向綠化；韓國企業綠化發展較早，亦相對成熟，兩機構將持續推動台韓企業在碳中和的各項交流活動，促進台韓企業合作，加速友善地球。

地緣政治主導下，世界已經從平的變成立體，全球供應鏈也在美中博弈下變化隊型，印度成為台韓未來20年重要戰略夥伴，尤其在美國印太戰略加持下，更突顯其重要性。台韓政府過去的「新南向」或「新南方2.0」的政策發揮了超前布署的作用，若台韓業者在南向(或南方)市場重新布局過程中，成為彼此就近支援的供應商，不但順應短鏈的供應趨勢，對產品品質及供貨穩定度皆將有提升效果。兩機構將加強駐外單位互動，探討共同拓展印度市場的合作機會。

「TAITRA-KOTRA聯席會議」為兩機構年度最重要的交流活動，透過定期會議分享業務推廣經驗，及相互協助辦理活動，促進台韓兩國經貿合作。聯席會議自1985年起召開第1屆，由兩機構輪流主辦，第27屆會議預定在韓國辦理。