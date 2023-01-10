過去三年，全球晶片荒衝擊各行各業，徹底改變各國看待半導體產業的眼光，紛紛加強自給自足與晶片實力，就連先前多次發展晶片業失利的印度也捲土重來，希望能透過人才、市場優勢搏得一席之地。

印度媒體News18報導，印度電子與半導體協會副主席Anurag Awasthi受訪時展現發展半導體產業的雄心，「雖然我們擁有強大的設計實力，但建構及運作整個生態系統需要兩至三年的時間，這不只是設晶圓廠，還包括建立原料、設備的供應鏈。」

事實上，早在2000年代中期，印度曾是半導體大廠英特爾有意設廠的地方，但最終受到政府未能及時建立補助與投資機制，使得該計畫告吹，當時英特爾董事長Craig Barrett曾說，「印度政府的提案速度有點慢，錯過了一些關鍵時間點，這就是事情的真相。」

印度想要扭轉局面，卻也面臨大陸、美國的競爭，Anurag Awasthi強調，我們不需要挑戰美國或大陸，因為印度有夠多的本土與市場需求，此外，更快的決策速度、政策補助及人才都是重要引擎。