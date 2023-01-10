深度旅遊體驗電商平台KKday統計，今年過年較早且假期長，不少民眾已規劃好春節出遊行程，而最受歡迎的行程種類為主題樂園、戶外體驗和室內展覽，包含山區免裝備露營、Xpark都會型水生公園、人氣IP展覽、阿里山森林遊樂區等都是熱門選擇。

春節連假倒數，KKday推出2023「全台春遊計畫」，主打郊區踏青、親子放電、室內展覽、最夯樂園及景區等主題，限時最低62折起，還有市場最低價的租車及飯店優惠。此外，去年底重新開幕門票立即秒殺的「高雄壽山動物園」，春節門票將於1月11日上午10點整開賣，春節期間全面採預購制，提醒民眾別錯過。

迎接新年到來，KKday即日起自1月15日起推出「Budget百捷租車」快閃優惠，市價再打69折，下殺1,150元起，6月30日前出發日皆可預訂（農曆春節、連假除外），旅客可提前規劃上半年的出遊行遊。另外同步加碼推出「Hotel MVSA 慕舍酒店」限時快閃，1月13日晚上10點前下訂享市場最低價，都會客房及酒莊客房住宿一晚，含西班牙經典早餐每人2,294元起，春節及228連假期間不另外加價。

KKday統計，國人走春最愛行程種類Top 3為：主題樂園票券、戶外體驗、室內展覽。KKday統計，國人最愛的走春類型以「主題樂園」奪冠，由Xpark都會型水生公園門票、南投九族文化村門票、花蓮遠雄海洋公園電子門票、屏東海生館門票、劍湖山世界主題樂園門票拿下銷售人氣王；「戶外體驗」則以山區免裝備露營、嘉義阿里山、新竹司馬庫斯賞櫻等，可親自大自然的行程備受喜愛，而「室內展覽」則因不受天氣影響，也是不少人的出遊選擇，包含卡通IP、沈浸式體驗及藝文潮流等主題特展，適合各年齡層體驗。

KKday即日起啟動「全台春遊計畫」，其中，絕不可錯過最夯新景點「高雄壽山動物園」，將於1月11日上午10點起於KKday站上開賣春節限定門票，數量有限，售完為止。還有IG熱門打卡點「台南南埕衖事」獨家線上訂位免排隊套票，以台南巷弄為主題設計的冰淇淋店，大人小孩都適合，門票售價150元起，以及「嘉義佐登妮絲城堡」，主打戶外歐風景觀花園，免出國就能欣賞道地的歐風城堡、拍美照，售價300元起，線上購票快速掃碼入場，避免過年排隊人擠人。想到郊區踏青又怕塞車，KKday推出嘉義阿里山兩天一夜、新竹司馬庫斯一日遊、武陵農場一日遊行程，於春節期間限量出發，包車包導遊，每人1,499元起。

KKday獨家販售「宜蘭斑比山丘套票」，免預約、門票即買即用，含體驗餵食飼料，售價269元起，「嘉義三隻小豬觀光農場」也有獨家95折優惠，農場內飼養水豚、駱馬、梅花鹿、綿羊豬等，可體驗與動物零距離互動的樂趣，售價95元起，要體驗下田樂趣可到「宜蘭蔥寶寶體驗農場」，活動包含拔蔥、洗蔥體驗，以及導覽解說三星蔥田園生態，售價120元起。

怕天氣破壞出遊興致的民眾最推薦「室內展覽」，深獲大小朋友喜愛的「米奇藝術展全球巡展」，包含Daniel Arsham、GD權志龍和陳冠希等30位藝術家的米奇藝術創作，還有YouTube 破百億觀看的超強洗腦歌「BABY SHARK 放電趴」首次來台，準備攻佔社群媒體！此外，大人專屬的「落日轉運站 - 微醺列車/FLIGHT」，也於高雄駁二特區限定開展，由無光晚餐、微醺大飯店團隊製作，結合聲音、燈光、影像、煙霧、飲食等沈浸式體驗，讓你有最不一樣的走春行程。