傳動系統元件廠全球傳動在手訂單能見度看到4、5月，原本預期2022年12月營收可與11月相當，卻因去年底大陸防疫鬆綁後，終端客戶減少採購，2022年12月營收衰退，2022年合併營收創歷年次高。全球傳動訂2023年營收、獲利優於2022年，雙雙創歷年新高的營運目標。

全球傳動2022年12月合併營收2.31億元，年減16.24％；2022年合併營收33.74億元，年增2.7％，未能超越2018年34.18億元，只改寫歷史次高。

全球傳動表示，全球傳動原本預期2022年12月出貨及營收可維持11月水準，但大陸鬆綁防疫封控，終端客戶因員工確診人數急遽增加而停工，減少對全球傳動採購，才會出現2022年12月營收不如預期。農曆年提前到來，2023年1月工作天數減少，營收會比去年減少，預期2、3月大陸傳動系統元件需求會復甦。主因是大陸對重點企業補助政策可望在農曆年後出爐，有助於全球傳動2023年訂單增長。