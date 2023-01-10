被騰訊董事會主席馬化騰稱為「全公司希望」的微信視頻號10日公布成績單，在2022年視頻號看播規模增長300％，直播帶貨銷售額年增長超8倍。

綜合陸媒報導，2023微信公開課PRO在10日舉辦，微信官方表示，2022年視頻號活躍創作者數和日均影片上傳量年增幅均超過100％，且平台原創內容播放量年提升350％。

微信號直播團隊表示，2022年視頻號看播規模增長300％，直播帶貨銷售額年增長超8倍，平台公域購買轉化率提升超100％，客單價超人民幣200元。

此前馬化騰曾在公司大會上，嚴厲批評騰訊內部問題以及諸多公司業務，但提及微信視頻號時，馬化騰表示，視頻號是微信事業群中最亮眼的業務，基本上是全公司的希望，將繼續做好封閉電商。港股騰訊10日現跌0.91％報361港幣。