亮哲被按摩舒服得呻吟。（三立提供）

陳小菁（左起）、亮哲、林千鈺在戲裡有感情糾葛。（三立提供）

亮哲加入三立8點台劇《一家團圓》飾演大集團會長，因老婆林千鈺生不出來但卻和其他男人有過孩子而和她賭氣，亮哲竟出軌陳小菁，女方還大膽將手伸入亮哲浴袍摸大腿的激情戲碼，亮哲的呻吟聲迴盪攝影棚，讓陳小菁一邊演出一邊覺得好尷尬。亮哲坦承演床戲沒有事先報備，但陳小菁則有做足禮數，親自傳訊息給亮哲的老婆說不好意思，今天要幫妳老公按摩，老婆還大方回應：「沒關係妳盡量。」

亮哲笑說拍這場戲按摩戲他呻吟聲滿投入的，是發自內心在呻吟，拍攝時有滿滿的想像空間的，並且很投入在劇情裡面，被一旁劇組開玩笑說在「抓龍根」。他表示十年前在拍《天下女人心》的時候，他跟何依霈有床戲，當時導播要拍他剛起床像裸體的狀態，於是亮哲就把內褲折進屁股縫，露出兩顆屁股蛋，讓副控的工作人員都說不敢看。

他拍床戲沒有什麼底線，覺得是為藝術犧牲，還表示拍床戲以前會報備，之前第一次床戲還加上吻戲，他記得對手是跟游詩璟，但當時沒有事先說，老婆會質問為什麼沒先報備，但現在都是老夫老妻所以覺得好像沒差，因為現在怎麼問老婆她都會回說：「你去啊。」

亮哲身材好眾所皆知，拍八點檔常常需要脫，所以他都跟GINO討論平時一定要維持好，不然常常突然神來一筆，網路上又會炸鍋說「身材這麼爛怎麼還敢露。」之前有一檔戲亮哲念過黃玉榮說：「你身為一個偶像，好歹也練一下吧！」後來他就突飛猛進，竟還練出有六塊肌。

這次在《一家團圓》中亮哲角色周旋在三女人之間，也是渣字輩男人，本來設定是和貝童彤有糾葛產生情愫，還真沒想過會多出一個陳小菁，另一個挑戰是因為劇中大家都要叫他會長，連江宏恩都突然要對亮哲畢恭畢敬，因此他就必須有更沉穩的表演，他聲音也刻意壓得比較低，表演上也比較沒有太多碎動，要讓自己頭腦隨時保持清楚。