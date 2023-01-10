今（10）日東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面且受降雨洗除，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，且清晨至上午垂直擴散條件較差，污染物易累積，依10時監測結果，高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，今天東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，且清晨至上午垂直擴散條件較差，污染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，預估雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。