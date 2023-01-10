聯名人氣IP一直是超商玩不膩的行銷策略，業者迎新春再度搶攻療癒商機，全家超商就聯名小小兵、三麗鷗等推出各式實用好物； 7-11則聯手日本漫畫灌籃高手推集點活動，點燃動漫迷的購物慾；萊爾富則主打可愛肖像禮盒，擄獲大小朋友的心，包含77巧菲斯摺疊收納箱，吃完還能再利用，增添實用樂趣。

7-11獲日本授權自11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購集點送」。（7-11提供）

日本漫畫《灌籃高手》被譽為是日本動漫界無人不曉的經典名作，經典角色包括櫻木花道、流川楓、赤木剛憲、宮城良田與三井壽等，7-11本次以最具代表的湘北高中五位籃球員搭配大面積的THE FIRST SLAM DUNK字樣為設計主軸，自11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購／集點送」，推限定周邊及電影珍藏卡，包括304不鏽鋼竹蓋保溫瓶、304不鏽鋼竹蓋便當盒、斗篷毛巾、可收納輕便運動背包、磁吸式球鞋收納箱以及萬用收納籃等周邊，電影套票組除以上周邊外皆含電影交換券1張及限定電影珍藏卡1張。

小小兵可愛逗趣模樣總能吸引廣大粉絲目光，全家11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，共有伸縮鑰匙包、垂腳提袋、造型毯、零食袋靠枕、分隔盤與收納桶等6種集點加價購贈品；另攜手日本三麗鷗受歡迎的角色們，除了最符合兔年意象的頭號明星美樂蒂，更有美樂蒂最強勁對手酷洛米，以及可愛的布丁狗，集點加價購可獲得美樂蒂、酷洛米雙層玻璃杯，耐熱不燙手，兼具質感外觀與實用性。

萊爾富推出「玉兔迎春‧好禮相報」活動，於門市現場提供上百款年節好禮，31日前購買指定禮盒享2件9.5折、3件9折。（萊爾富提供）

萊爾富看好可愛肖像禮盒向來受歡迎，引進元本山米奇造型步步高升海苔禮盒，酥脆口感，老少皆宜的經典零食，內含一款米奇或米妮造型收納盒，可愛療癒兼具CP值；卡迪那可樂果休閒綜合兔年歡樂箱，一次可享用原味可樂果與德薯茄汁，還附贈懶散兔＆啾先生點心盤，共2款隨機。77巧菲斯摺疊收納箱則是攜手高人氣的LINE FRIENDS，外盒為摺疊收納箱，食用完畢還可再利用。