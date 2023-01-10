張家瑋加入《市井豪門》，飾演黃文星女友。（民視提供）

張家瑋加入《市井豪門》，飾演黃文星女友。（民視提供）

張家瑋加入《市井豪門》。（民視提供）

女星張家瑋正式加入民視8點檔《市井豪門》，她飾演的高晶晶是黃文星飾演的徐安康的女朋友，從小跟外婆相依為命，為了照顧外婆生活起居，賺錢養家也成為肩上重責，造就了現實又務實的性格，不僅很早就半工半讀，甚至當酒促妹，相當熱愛賺錢。張家瑋表示，這次角色讓她想到年輕的自己。

張家瑋說，因為她從小也是家境不好，從學生開始就半工半讀，一心只想賺錢給家人過好生活，對家庭有很多的憧憬，但現在她想法也改變了，的確有些東西是錢賺不到的，可惜當年為了過生活，放棄很多機會，例如大學時曾考到海外交換學生機會，但交換生的學費跟當地的住宿也是需要一筆費用，她最後只能婉拒留學的機會，至今想來仍有小遺憾。

而黃文星為了在李俊杰跟徐安康兩角色上表現出差異，演豪門貴公子李俊杰時特別內斂，徐安康就在造型上戴起髮帶，不少觀眾說造型神似流星花園的道明寺，他則笑說這也是第一次這樣的裝扮，但超反差的演出也讓他開心笑說：「沒有包袱的演出，舒爽多了！」。

第三次跟黃文星合作的張家瑋表示，兩人的默契培養已經相當好，光是從定裝拍照開始，就很有CP的樣子。雖然這段時間有稍微生疏，但黃文星相當溫暖，會在台詞上加一些時事哏來逗樂大家。印象深刻的是有一場戲，NG好幾次，黃文星就笑笑地對她說「妳在抗拒喔，不要想太多，接受就對了」，講完她有如醍醐灌頂，拍攝一次就ok，很開心有革命情感的前輩一起演情侶，這一次兩人的「康晶CP」，也將火花不斷。

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