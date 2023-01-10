遠傳(4904)宣布，與愛立信攜手，透過5G SA(獨立組網)結合網路切片、人工智慧、邊緣運算等技術，現已完成網路測試，並與高雄市警察局在高雄亞洲新灣區共同打造「5G智慧巡邏車」，有助警政單位提升城市犯罪偵防及治安管理量能，並確保警車在人潮眾多的場合仍能即時與指揮中心進行影像串連。此為全台第一個5G SA結合網路切片的商用案例，開啟5G網路切片在公共服務發展的新紀元。

「5G智慧巡邏車」結合星光級夜視攝影裝置，拍攝寬度達2至3車道，透過5G傳輸、AI辨識車牌，短時間完成車輛辨識，發現異常車輛，巡邏車上的載具會即時發出告警；亦可將影像結構化，清晰描繪車輛移動軌跡，有效協助查緝失竊車輛、打擊犯罪，提升勤務效率。

「5G智慧巡邏車」運用本地封包閘道器（Local Packet Gateway, LPG）進行邊緣運算，數據資料均於邊緣節點存放與處理，確保低延遲與資料安全，無須每輛車都設置資料庫系統，避免紀錄不同步，降低維護成本並免去巡邏車單點故障風險；另外，此架構可迅速大規模部署，能因應警務需求快速推廣到全台各地。

遠傳總經理井琪表示，本次透過遠傳5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）的研發量能、愛立信的獨家創新技術、高雄市警察局的應用場域，三方共同完成一連串5G網路切片技術測試，在今年初啟動全台第一個5G SA網路切片商用案例。遠傳將持續開發5G多元應用場景，結合企業、公部門夥伴，以科技提升城市治理效能，為社會帶來更可靠、安全的創新服務。

台灣愛立信總經理周大企表示，5G帶來更多創新可能，愛立信加速拓展邊緣應用案例，本次與遠傳合作打造的5G SA及本地封包閘道器，成為實現邊緣運算不可或缺的關鍵因素。本次能協助遠傳與高雄市警察局完成「5G智慧巡邏車」測試，透過5G提升員警辦案效率、保障人民財產安全，未來更有機會將這項成功經驗部署至全台各地。為了持續發揮5G的潛能，愛立信將持續和電信商開發多元應用場景，為大家帶來更便利的生活、提升企業及機構營運效率。