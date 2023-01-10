針對要求供應商延票45天風波，自行車大廠巨大董事長杜綉珍今天表示，不該只是貼告示，應該跟供應商好好商量，執行方式不對，但公司目前現金流無虞。

杜綉珍在天下雜誌主辦「駕馭逆風、刷新未來」論壇指出，原本一度考慮不出席這場活動，避免媒體提問延票事件，但現在決定主動說明，承認在供應商平台貼公告的做法不當；不過，現金流絕沒問題，也期待能贏回大家的信任。

談及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響全球通勤生態，她說，自行車過去幾年有很好市場，騎自行車是疫情期間最好的運動，但在去年解封後，騎自行車已不再是狂潮。

至於為何引起「45天之亂」紛擾，杜綉珍表示，自行車狂潮不再，低階自行車市場「崩盤」，最平價的自行車新進騎乘者大減，店面低階自行車去化變慢，巨大只好跟著慢下來，零件供應商也只能慢下來。

客戶平價車款庫存大幅上升，她指出，下游客戶要求暫緩付款，巨大因此代下游客戶向零件供應商說暫不需要供應，並延票45天，但處理方式確實不當，不該只是在供應商平台貼一個告示，應該跟供應商「老闆」好好商量。

杜綉珍解釋，巨大應該要去溝通與商量，不能只是把告示貼出來，這次的執行方式不對；但巨大絕對沒有外界誤傳的現金流問題，否則自己也不會出現在這次論壇，她期盼說明能贏回大家的信任。

以現在低階自行車市場崩盤，對照前幾年疫情下自行車市場大好之際，她感概直言，先前自行車需求大時，一下擴增3倍；前陣子產業界常講IC短缺，交貨周期拖1年已了不起了，但自行車缺零件，周期長達3年。

杜綉珍強調，最喜歡做即時的生意，但零件交期需時36個月，即時生意要怎麼做，歐洲的客戶搭配的零件需2、3個才能配成套，但零件給不全，有的供應商甚至要27個月以上零件才能配成套，比IC的1年更長。（編輯：楊凱翔）1120110