藍綠兩黨總召為還稅於民議題槓上，國民黨團主張年前發現金，且最好可以發一萬，被民進黨團總召柯建銘酸「被勝利沖昏頭」，對此，國民黨團總召曾銘宗強調國民黨勝選「一點高興心情都沒有」，是柯建銘把還稅於民給政治化，做得到卻不願意做，太多政治算計跟政治考慮。

總召曾銘宗指出，民進黨立委高嘉瑜在1月5日對外表示，政府稅收超收，是行政失靈，這證明民進黨還是有人願意講真話；普發現金6000元對於政府超徵的稅收只是杯水車薪。而所謂行政失靈，指的是蔡政府預估不準確、不專業。

前財政部長蘇建榮日前說，我們這一代已跟下一代借很多錢來花，有多餘的錢就該用來償還，不能因有多餘的收入就多花，「還稅於民是假議題。」

對此，國民黨立委費鴻泰認為，乍聽之下似乎有些道理，但是政府連續兩年都超徵稅收4000億元、4500億元，均超過全年稅收的20％，難道不會覺得太多了嗎？換言之，財政單位在估算年度稅收的專業度不足，或是我國稅制是否必須要調整？

費鴻泰表示，還稅於民不是是非題，而是選擇題，當企業一年賺了上千億元，到底是要全部拿去還債？還是要拿出相當比例分紅給股東？這樣的概念，不知蘇建榮前部長是否忘記了？這是基本的初級會計概念，當稅收超徵高達20％，政府應該檢討為何會超徵如此高比例。

費鴻泰指出，幾年前股市交易量非常大，因而證交稅超徵1000多億元屬合理範圍，因交易量暴增難以預估，但連續兩年都超徵，就有問題。因此還稅於民的概念就是「經濟利益讓全民共享」，不能只看資產負債表，還得看當年損益表。對於蘇建榮所稱「還稅於民是假議題」，他深感不以為然。