新竹市長高虹安日前揭發，前市長林智堅任內重要政績的新竹棒球場挖出磚塊、電線等廢棄物，引起外界熱議。對此，媒體人黃揚明今（10）日也翻出了一篇前年11月的報導，除質疑到底新竹市的地下掩埋了多少廢棄物，也狠酸「這就是五星級」。

根據該篇報導所述，剛整地完、開挖不久的新竹國際展演中心工地，挖出了近500噸的廢棄物，預估要35輛卡車才能載完，使工程被迫要暫停。

黃揚明補充，新竹國際展演中心原訂2022年底完工，因為清運廢棄物等事延宕，現仍施工中，確定跳票，他更指出，該項工程「也是追加到12億」。

黃揚明接著提到，國際展演中心周邊，是林智堅任內主打的「藝文高地」，其中世博台灣館整建的兒童探索館，花費2.3億元，原定去年4月兒童節前完工開幕，結果一再延宕，到了去年10月新竹市議員李國璋等人在議會質詢，才得知包商爆發財務危機，因此在去年9月已解約，正重新發包。