瑞銀首席中國經濟學家汪濤今日在瑞銀大中華研討會的媒體簡報會議中表示，預計今年中國的GDP在5%，而CPI通膨在3%左右。隨著解封經濟重啟，不少服務業價格會明顯反彈，比如機票、餐飲、住宿等都會推升CPI。但經濟面仍有風險，包括：1、全球經濟成長減速。2、中國出口成長下行。3、房地產處於底部復甦。4、疫情仍有高度不確定性。

汪濤表示，中國地產今年面臨轉折，由去槓桿到穩經濟；人行貨幣政策結構性調整重於總量調控，銀行會增加信貸和保交樓資金。

至於對今年人民幣和美元的看法，汪濤表示，人民幣兌美元今年緩升、區間介於6.6-6.8之間，人民幣升值幅度會小於一籃子貨幣的升幅，以降低對於出口的衝擊。

而債券方面，汪濤引述券商觀點，認為FED在今年2-3月就會停止升息，下半年則啟動降息。因此，今年的10年期美國公債殖利率恐跌破3%。美國今年的GDP不會超過0.5%。

總體來說，中國不像歐美一樣出現通膨居高不下的問題，因為當前全球經濟放緩，大宗商品價格已經下降很多，且房地產在低水平，因此上游的原材料價格漲不起來。