立法院會期將在13日結束，前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄等人都曾被點名是閣揆人選，而春節前、後都是可能的改組時間點。對此，國民黨立委李德維表示，這是蔡英文總統抉擇，但建議執政黨應該越早回應民意訴求越好，蘇揆在發現金這件事情，惹怒蔡總統，他是「食緊挵破碗」。

行政院長蘇貞昌一連4天「圓山宴」慰勞閣員，被視為「閣揆保衛戰」，雖然行政院澄清，指是蘇揆對防疫等人員表達感謝，但有民進黨人士指出，4日原本是蔡總統與蘇揆每周例會，但蘇揆3日以隔日要視察曾文水庫為由，臨時取消與蔡會面行程，卻在曾文水庫宣布發6000元，讓府方措手不及。

李德維說，蘇揆在發現金這件事情，惹怒蔡總統，他是「食緊挵破碗」，把自己閣揆之路毀了，另外一個部分，副總統陳建仁讓大家感覺是學者型，能否扛起最後一年的內閣重責大任，當然沒有做，大家不知道，但不諱言過去沒有相關紀錄，是岌岌可危，顧立雄當然過去有部分內閣經驗，但能否立刻上路，駕馭整個內閣，是打個問號。