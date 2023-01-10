金塊中鋒約基奇。（美聯社）

湖人10日客場對戰金塊，主將詹姆斯（LeBron James）因為左腳踝痠痛休兵，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）勇摘大三元，拿下14分（5投5中）11籃板、16助攻，莫瑞（Jamal Murray）攻下個人本季新高34分。金塊首節打完領先6分，此後再也沒有被追上，終場122比109大勝。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）說：「我們做了自己該做的，球員們拿出專業精神，每個人各盡其職。」金塊幾乎全員上陣，在末節垃圾時間被湖人追了一點分數回來，穩穩壓著湖人在打。

湖人全場最高分是韋斯布魯克（Russell Westbrook），他從板凳出發攻下25分，湯瑪斯布萊恩（Thomas Bryant）獲得17分。總教練漢姆（Darvin Ham）稱讚球員在逆境之下堅持不懈，「他們有幾個失誤、幾個球沒投好，但他們保持競爭力，拿出了每一分力量。」

這一場敗仗讓湖人中止近期的5連勝，此戰之前他們近7戰6勝，目前戰績19勝22負仍位於西區後段班。金塊取得27勝13負，暫與灰熊並列西區第1，灰熊同日擊敗馬刺拿到第27勝。詹姆斯的踝傷在開賽前晚仍是「可望上陣」，但是開賽當日就成為「存疑」，直到開賽前成為「免戰」。