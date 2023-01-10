立法院會今（10）日上午三讀通過修正平均地權條例部分條文，房產趨勢專家李同榮針對修法後提出對房市具體影響的四大情境：（一）大建商穩如泰山，小建商機飛狗跳。（二）都更再死一次。（三）助漲都會低總價市場與租賃市場。（四）執法單位人仰馬翻。他直言，小建商首當其衝，巿場走上大者恆大，爛尾樓將層出不窮！

李同榮進一步指出，打炒房以居住正義之名，以解決年輕人之痛，在立法院勇闖三關無人敢擋，但在房市已降溫進入末升段的同時，任何政策利空都會使得正在脆弱的市場反轉而下，政府任何一打房政策都會被視為臨門一腳，輕易的收割政績，其實，政府把打房KPl (Key Performance Indicators)訂為打擊房價與交易量，是非常嚴重扭曲市場的政策，為了未來總統大選，下了猛藥，只為討好年輕人選票，廣大後遺症將會由下屆執政黨來承擔。

李同榮同時對於平均地權修法打房模擬，四大後遺症的情境：首先這一波房市多頭，大建商提早獵地，營建成本比小建商好控制，家家獲利成長，口袋很深，不受緩跌市場影響。然而小建商可沒那麼幸運，除了受央行土地限貸影響，又承受高營建成本的壓力，再受政策層層打壓，只要房價下跌，政府又無法解決高漲的營建成本，經營風險就加大，爛尾樓就會層出不窮，市場形成大者恆大的扭曲現象。

其次，現在房市降溫下，原都更計劃已令實施者相當頭痛，放緩腳步，且營建成本居高不下，政府又在此同時限制私法人轉售，雖然內政部一再表示不影響都更實施者，但實務上有很多情況會造成實施者整合與銷售上的困難，例如正義國宅都更案例、實施者在購買老宅上的困擾、合建分回法人，若因銷售困難，要盤售給其他法人或關係企業就會造成諸多障礙，就算政策上條列各種排外特殊狀況，在種種未確定的因素影響下，原先已意興闌珊的建商就會打退堂鼓，或是已經談妥整合條件的個案，實施者也藉機重啓談判，令人非常擔心近幾年都更市場已經扶植正派建商投入參與，難道又要回復到過去黑白兩道橫行都更的時代，都更可能又要再死一次！

第三、市場降溫中，任何打房政策有可能助跌整體房價，但一旦政策焦點集中在交易市場，卻忽略了，誤導首購剛性需求卻步，而目前年輕人最迫切需要的是低總價小坪數的買屋與租屋市場，但這些市場房價永遠是小跌高漲，而租賃市場無論過去房價是漲是跌，房租已連續高漲十七年之久，政策獨厚包租公，包括私法人用來長期出租也受允許，自然人囤房多房出租可當公益免徵囤房稅，又可減稅與補助優惠，政策越打炒房，低總價市場就永遠越被壟斷，除了助漲了房價更助漲房租，這才是亂象更加叢生的開始。