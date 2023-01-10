台北愛樂少年樂團新挑戰，將在本週四（12日）晚間於台北中山堂舉行年度音樂會《決賽111》，一次挑戰全國學生音樂比賽各級決賽指定曲，共有10首曲目，和音樂學習者分享音樂的美好。

「全國學生音樂比賽」是每年受各級學校矚目的最大型音樂賽事，台北愛樂少年樂團為激發團員們演奏技術提升，在指揮劉柏宏與游家輔的帶領下，一次挑戰演繹111學年度全國音樂比賽，包含國小、國中、高中各組別所有決賽指定曲共10首，展現少年樂手對音樂的企圖心。

台北愛樂少年樂團近期也推出「藝術深耕計畫」，從多元面向切入，結合音樂演出、講座、大師課程、室內樂課程等系列活動。不久前邀請網紅「江老師」分享學音樂的辛酸血淚史，微光古樂集團長蔣皓任講解樂器發展的歷史文化，以及曾任NSO國家交響樂團駐團指揮張尹芳前來指導團員。二月底台北愛樂少年樂團也將舉辦春季團員甄選，開放11至16歲具有樂器演奏及樂團合奏經驗的青少年樂手報名參加。