挖掘隱藏在台北街頭的道地美食，北市近日發行《台北食樂趣》手冊，精選熱門商圈必訪潮流餐廳、米其林夜市小吃、時髦蔬食料理等共82間店家，北市觀傳局表示，即日起可至全台旅遊服務中心免費索取手冊，跟著踩點保證不踩雷。

觀傳局表示，《台北食樂趣》手冊深入台北市美食戰區，無論是與網紅同框的東區、信義商圈新寵料理、大稻埕百年老宅的好滋味、公館百吃不膩的銅板小吃、老饕喜愛的永康街名店，或是歷久不衰的西門町老味道，鹹甜苦辣都蒐羅在手冊中。

觀傳局也說，台北市夜市小吃聲名遠播、飄香國際，前往華西街、寧夏、饒河街、臨江街及士林等觀光夜市，就能品嚐米其林必比登推薦的滷肉飯、藥燉排骨、牛肉麵、滷味及傳統甜食等街頭小吃。

觀傳局表示，台北蔬食餐廳密度高，不論是時尚空間、創新食材或烹調方式，都能顛覆國內外饕客對傳統素食的想像，《台北食樂趣》手冊也提供台北特色伴手禮指南，吃喝一網打盡，即日起可至全台旅遊服務中心免費索取《台北食樂趣》手冊，或可至台北旅遊網查看電子版內容。