農曆春節接近，柳營區農會與柳營國中日前烹煮鹿茸菇油飯、五行湯圓。（柳營區農會提供／張毓翎台南傳真）

有感於現代生活的年節氣氛愈來愈淡薄，柳營在地的文化地標吳晉淮音樂紀念館，特別選在「小過年」元宵舉辦社區同歡活動。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

位於台南市柳營區的「吳晉淮音樂紀念館」，新春期間1月24日（大年初三）、1月25日（大年初四）邀請歌手蕭家萱駐館演唱經典老歌，2月4日元宵節前夕則舉辦「圓來我們那麼晉」，邀請民眾一同彩繪燈籠、品嘗湯圓，體驗傳統過節氣氛。

農曆春節接近，柳營區農會與柳營國中日前烹煮鹿茸菇油飯、五行湯圓，其中紅、黃、綠、黑、白五色湯圓，使用紅龍果、南瓜、抹茶、芝麻天然染色製作而成，獨具巧思，在華山基金會幫忙下，送至柳營區太康及重溪社區的獨居老人家中，溫暖長輩的胃與心。

有感於現代生活的年節氣氛愈來愈淡薄，柳營在地的文化地標吳晉淮音樂紀念館，特別選在「小過年」元宵舉辦社區同歡活動，參加的民眾可以一邊欣賞吳晉淮老師的音樂，一邊彩繪燈籠、吃紅白湯圓，找回傳統佳節的感動。

市府文化局說，元宵音樂會2月4日「圓來我們那麼晉」當天下午3點起，由在地的Monday樂團演唱經典老歌，現場也免費發送應景暖心湯圓；另外，彩繪燈籠DIY活動限量50組，即日起開放報名，有興趣的民眾請至新營文化中心服務台報名。

吳晉淮新春元宵