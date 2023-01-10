南部一名大學二年級學生，半夜躲在房間內看完色情謎片後獸性大發，一年內四度偷偷潛入就讀高中的妹妹房間，趁她熟睡時猥褻胸部及下體，甚至還進行指侵，妹妹每次發現均隱忍不說，但見到哥哥一犯再犯，氣得向學校老師訴苦，未料警方傳喚哥哥到案時，父親竟責怪女兒讓哥哥受到司法制裁。法官審理後，哥哥痛哭道歉並獲得妹妹原諒，法官因此判緩刑5年。

根據判決書，該名大二男生，於108年3月中旬某日，在房間內看完謎片後性慾高漲，竟然想對自己就讀高中的親妹妹下手，於是偷偷潛入妹妹房間，見她經熟睡熟，先以手撫摸胸部後在撫摸下體，未料妹妹驚醒，當場問「哥哥你在幹嘛?」嚇得男大生快速離去。

但妹妹並未將此事告訴父母，未料哥哥竟然食髓知味，又分別在3月下旬、同年4、5月間、9月間許，趁妹妹熟睡而趁機猥褻3次得逞。其中另一次更進行指侵。

妹妹每次都知道哥哥對她猥褻逞獸慾，但是卻礙於情面不敢告知，最後實在忍無可任，向學校老師告知此事，並在師長陪同下報警。

哥哥事後遭警方傳喚到案，當場哭著向妹妹道歉，發誓自己不會再犯，父親也替兒子向法官求情，坦承自己教育失敗，但法官調查，發現，父親得知女兒向校方求助時，竟責怪她沒跟父母說，害哥哥面臨司法，還擔心兒子萬一入獄將前途盡毀，完全沒顧慮女兒感受。

法官認為，男方與被害人為兄妹，卻不顧倫常親情，僅為滿足一己性慾，趁被害人熟睡時對其為乘機性交行為，侵害被害人之性自主權，審酌他並無前科，且經過妹妹原諒，因此輕判5年緩刑。