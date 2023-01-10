平均地權條例三讀通過，對市場影響可分為短期與長期影響，短期市場可能會出現一波預售換約潮，長期預售產品為來將自用當道，另外私法人購屋採許可制，也會抑制豪宅市場買氣，不過因為現在市場已經開始步入修正階段，預售投資也早已退燒，政策早點定案對於房市也是塵埃落定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市已經進入修正循環，投機也早已退場，因此即使政策定案上路，對於當前買氣低迷的房市影響有限，且預售禁止換約也已經討論一年時間，動作快的也早就出場，加上多數區域房價漲很多，未來應是會有少賺求出場的換約潮，但不至於出現血流成河的狀況。

根據實價揭露的資料顯示，2021年7月預售揭露的實價資料，包括桃園、新竹、台南與高雄市，中位單價都還在2字頭，不過去年的8、9月六都與新竹的預售中位價都已經站上3字頭，尤其新竹、台南、高雄市因為有科技業投資題材，房價大漲跡象明顯，在新制上路之前，桃、竹、中、南、高應該會有最後的預售換約潮出現。

至於私法人購置住宅採許可制部分，對於豪宅買氣恐怕仍會造成衝擊，豪宅買氣來自兩部分，一個是本土的資金力量，一個則是海外回流的資金，一旦透過公司購屋的條件變更嚴苛，勢必會影響這些族群的購屋意願。

曾敬德指出，當前房市早已反映預售禁止換約的利空，不過信心面的影響還須觀察，一般民眾若朝向政府持續打房的方向解讀，那麼對於房市還是會有一定干擾。