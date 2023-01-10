「漲」字獲選為台灣2022年度代表字，萬物齊漲全民有感！中華電信針對HiNet光世代高速寬頻調整牌告價格，HiNet光世代於春節前夕推出「速在有禮」方案，簽約24/36個月，熱門家電豪禮0元，升級Wi-Fi全屋通乙台月租費0元。

此外，300M高速寬頻重磅升級，上傳速率由100M提升至150M，降價再加量。

中華電信向NCC申請寬頻上網牌告價調降，NCC於2022年12月28日核准，將100/100Mbps、300/100M、500/250M、1Gbps/600M的牌告價（電路費+上網費）分別調降9.5％、14.3％、27.7％、20.8％，降後牌告價分別降為1,149元、1,199元、1,299元、1,899元。300M／100M除由1,399元降至1,199元、降幅14.3％之外，同步升速至300M／150M。中華電信隨即公布上述高速寬頻上網的牌告價格，調整幅度如NCC所公布的內容。

另外，HiNet光世代推出「速在有禮」方案，新申請或升速300M/150M、500M/250M、1G/600M，搭配Wi-Fi全屋通乙台月租0元，申辦36個月可享「伊萊克斯Well Q7無線吸塵器大全配（建議售價16,900元）、飛利浦40型FHD LED顯示器（建議售價8,990元）、SAMSUNG Galaxy Tab A810.5吋平板（建議售價6,990元）」等熱門品牌家電豪禮三選一。

針對農曆新年檔期，中華電信推出「錢兔賜金開運抽」網路門市限定活動，於1月9日~2月15日申請HiNet光世代任一指定方案，有機會獲得iPhone14、純黃銅聚財錢兔、精美家電等超過260份新春禮，除夕~初三期間申辦再加碼抽6,888點Hami point紅包。