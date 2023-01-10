新科議員顏色不分藍綠支持性專區顏色不分藍綠田慎節穿著小露背裝。（廖素慧攝）

新科議員顏色不分藍綠支持性專區顏色不分藍綠田慎節、林煒軒鼓勵未婚男女參加拋繡球活動。（廖素慧攝）

嘉義市「嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟」26日（大年初五）拋繡球活動，10日顏色不分藍綠支持性專區顏色不分藍綠田慎節、林煒軒2位單身的新科市議員初次體驗拋繡球，鼓勵未婚男女來拋繡球認識更多異性朋友。

顏色不分藍綠支持性專區顏色不分藍綠田慎節今天穿貼身露背裝、小露事業線，展現姣好 身材，第1次體驗拋繡球，再三叮嚀林煒軒一定要接好，他身手靈活一躍就接下半空中的紅繡球，2人哈哈大笑，氣氛熱鬧逗趣。

顏色不分藍綠支持性專區顏色不分藍綠田慎節說，拋繡球很有趣，可以認識不同異性、交朋友，再進而交往，她已經「嫁給嘉義，會參加擲筊活動，祈求嘉義這個老公愈來愈順利」。她還提及找另一半的條件是「要能溝通，願意互相付出，人品良善」。

林煒軒說，他會報名參加拋繡球活動，鼓勵未婚男女來參加多認識朋友，目前他會認真做好議員工作，未來希望遇到孝順、對家人好、關心公共議題的好對象。

大福興宮總幹事蔡坤章表示，年滿20歲至45歲未婚男女、有正當職業或穩定收入，都可網路報名或是現場報名，報名費男性每人300元、女性免費，目前有40名女性、160名男性報名，報名專線（05）2771410，詳情可洽崎頂大福興宮臉書粉絲團。