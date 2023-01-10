嘉義市「嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟」26日（大年初五）拋繡球活動，10日顏色不分藍綠支持性專區顏色不分藍綠田慎節、林煒軒2位單身的新科市議員初次體驗拋繡球，鼓勵未婚男女來拋繡球認識更多異性朋友。
顏色不分藍綠支持性專區顏色不分藍綠田慎節今天穿貼身露背裝、小露事業線，展現姣好 身材，第1次體驗拋繡球，再三叮嚀林煒軒一定要接好，他身手靈活一躍就接下半空中的紅繡球，2人哈哈大笑，氣氛熱鬧逗趣。
顏色不分藍綠支持性專區顏色不分藍綠田慎節說，拋繡球很有趣，可以認識不同異性、交朋友，再進而交往，她已經「嫁給嘉義，會參加擲筊活動，祈求嘉義這個老公愈來愈順利」。她還提及找另一半的條件是「要能溝通，願意互相付出，人品良善」。
林煒軒說，他會報名參加拋繡球活動，鼓勵未婚男女來參加多認識朋友，目前他會認真做好議員工作，未來希望遇到孝順、對家人好、關心公共議題的好對象。
大福興宮總幹事蔡坤章表示，年滿20歲至45歲未婚男女、有正當職業或穩定收入，都可網路報名或是現場報名，報名費男性每人300元、女性免費，目前有40名女性、160名男性報名，報名專線（05）2771410，詳情可洽崎頂大福興宮臉書粉絲團。
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