林園洋蔥節將於1月28日至2月12日登場！今年改變以往方式，由在地4個社團各自展現行銷技巧自己設計活動內容，給在地社團參與地方公共事務的機會，家鄉的農特產品自己行銷。

林園洋蔥田。（洪靖宜攝）

踏進林園區內，從清水巖山腳下到沿海及溪州一帶的田地，能看見整片洋蔥田，已經有不少農民採收完，正在整理包裝，高姓農民說，首批於8月種植的都已經採收，今年林園洋蔥價格不錯，產地價格每台斤約20元左右。林園區其實是全台第一個、也是高雄唯一種植洋蔥的地區，盛產期在每年的1月至3月。而今年林園洋蔥節則將於1月28日至2月12日盛大登場。

農民將採收新鮮洋蔥包裝。（洪靖宜攝）

林園區長簡水彬表示，以前都由招標委外來辦理洋蔥節，不過，經費高活動時間短，都是「放煙火」式，為鼓勵社區參與林園公共事務，今年補助給4個社團分別提出計劃，包含林園愛鄉協會、林園區紅樹林保育學會、林園青銀三創協會、林園夢工廠海洋創生協會，各自以「洋蔥」為主題辦起活動，情感及意義上就相當不同。

林園夢工廠以蔥農體驗半日遊和蔥林園觀光快車團，讓親子深入了解洋蔥以及快速將洋蔥歷史一網打盡；林園青銀三創協會與文賢社區發展協會，聯合舉辦「洋風蔥行」林園洋蔥文化節創意活動，一系列精彩洋蔥限定創意體驗活動，一期一會，只此一回，「作夥來林園ㄎㄠ雄青ㄟ蔥頭」。

林園愛鄉協會則推出「一日農夫薅蔥頭」還有洋蔥袋彩印DIY，另外，搭配觀牛賞鳥活動，活動豐富；林園區紅樹林保育學會要為林園創造第一個不一樣的花海。讓春節有一個好去處，賞花打卡兩相宜，加上海味一條街市集，了解林園的地方特色及產業。4個社團在4個不同地方辦理9場次活動，各活動時間點不一樣，民眾可以自行選擇時間，透過活動，認識在地特色。