2022年Gogoro再度創造亮眼佳績，進一步擴大移動生態系，持續引領運具電動化與永續轉型浪潮，不僅加速國際拓展、插旗多個國家，同時實現電動機車科技更智慧、能源網路廣度與深度再升級，並以數位創新服務改寫電動機車產業面貌。隨著整合Gogoro智慧電動機車、Gogoro Network電池交換網路與GoShare移動共享服務等商業營運與管理，Gogoro深化集團綜效，致力打造更優質的用戶體驗，將永續移動解決方案帶到全球更多城市。

回顧Gogoro 2022年度十大精彩里程碑，第一大，全台首家登上美國納斯達克(Nasdaq)的新創獨角獸，Gogoro在台創立十年有成，2022年成為首家台灣新創公司於美國成功上市的獨角獸，更是睽違17年，再次登上美國納斯達克(Nasdaq)交易所的台灣科技品牌。

第二，全球拓展再攀高峰，進軍新加坡、以色列、菲律賓，自2021年前進印度和印尼市場後，Gogoro於2022年將海外商業版圖擴大至新加坡、以色列與菲律賓，皆聯手當地最具影響力的產業龍頭，導入電池交換系統與智慧電動機車，扮演淨零轉型的關鍵推手。

新加坡方面，不僅與東南亞汽車產業領頭羊Jardine Cycle & Carriage合作推動沙盒試點計畫，更協助制定新加坡陸路交通管理局的電動車能源補充技術參考標準(TR25)。亦與以色列二輪產業領導者Metro Motor和Paz集團合作，於特拉維夫推出智慧電動機車和電池交換平台服務。與菲律賓最大電信網路公司Globe Telecom旗下的917Ventures企業創投，及菲律賓歷史最悠久、規模最大的企業集團Ayala Corporation建立策略合作夥伴關係，將於2023年第一季在馬尼拉啟動先期試點計畫。

第三，Gogoro Network串聯花東海岸線，解鎖澎湖與金門，再度刷新全台站點新高度。GoStation電池交換站遍布全台313個行政區，鄉鎮市行政區覆蓋率達85%。

第四，GoStation站點總數超越加油站，布建2504個電池交換站、投放超過100萬顆智慧電池。Gogoro Network秉持「廣度、深度、密度」三軸平衡的布建策略，不斷升級網路覆蓋與效能。超過1萬2231個GoStation機櫃、電池槽數逾10.6萬個；擁有2504個電池交換站點，站點數量全面超越全台加油站；約1/3的GoStation布建於連鎖便利商店和量販超市旁，真正深入大眾日常生活圈。

第五，PBGN聯盟車主數突破50萬大關，累計騎乘總里程數逾70億公里，相當於台灣環島745萬圈，並包辦熱銷車款前三名。2022年電動機車市場銷售逆勢成長、奪下近12%市占；PBGN蟬聯年度電動機車銷售冠亞軍，更包攬白牌與綠牌車款銷量前三名：白牌電動機車銷量前三名Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL、Gogoro SuperSport；綠牌電動機車銷量前三名Gogoro VIVA、eMOVING EZ1、PGO Ur2。

第六，Gogoro獨家研發「SSmartcore智駕電控核心」，具備高速運算與可擴充的開放架構，讓新一代智慧電動機車與時俱進，透過雲端隨時更新和擴增TCS循跡防滑系統、定速巡航模式等創新功能，樹立智慧電動機車新標竿，隨時裝載最新科技配備。

Gogoro還率先開發LTE智慧遠端連網服務，提供24小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查；並推出「購車後再選配」、透過線上商店「自行購買並升級啟用」等新型態購買通路及商業模式，創下業界先例。

第七，看準「她經濟」強勁的女性消費力，Gogoro打破多以男性族群為主的機車產品設計思維，全台首輛由女性團隊主導設計的電動機車，由女性團隊量身打造出全新Gogoro Delight，從「輕巧感、儀式感、安全感」等三個面向著手，帶來最貼近女性用車情境的貼心騎乘體驗，以擴大女性客群市場。

第八，首創Gogoro Rewards點數獎勵計畫，Gogoro重磅上線，消費、得點、抵資費，隨時隨地消費就能自動累積Gogoro Smart Points點數，並直接用於折抵Gogoro生態系中所有消費，大幅降低電動機車進入門檻與總體擁有成本，開啟「移動隨經濟」新生活型態。服務上線至今已吸引逾20萬用戶加入，發出近3000萬點數回饋。

第九，全台最大虛實整合街頭對戰「Gogoro換電戰M」熱血完賽，三隊爭奪千萬點數獎金，結合電池交換、遊戲化數位體驗與點數回饋。

最後一大，GoShare移動共享服務總用戶數超越180萬，超過7000輛共享機車創造2600萬騎乘次數，騎乘總里程數超過3500萬公里。GoShare聯手台積電(2330)將「隨借隨還」服務帶入台中市，實現服務六都的完整版圖；更開拓商用服務，發表GoShare for Home與GoShare for Office兩大方案，與潤泰創新合作將電動機車帶入住宅與商辦，成為智慧建築新公設。