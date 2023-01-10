英國試圖成為歐洲第一個從空中發射衛星的國家，但是維珍軌道(Virgin Orbit)在周二稍早表示，火箭已遭遇一些異常狀況，影響其進入軌道中。

該名為「horizontal launch」的任務是從英格蘭西南方的Newquay市出發，一架改裝後的波音747載著維珍公司的LauncherOne火箭，隨後在大西洋上空發射出火箭。該公司說，似乎發生了一種異常情形，「我們正在評估這一消息」。

維珍軌道最初在推特上發文表示，LauncherOne已經到達地球軌道。後來公司刪除了該條推文。

英國航太局的商業航太主管Matt Archer說，未來幾天，政府和許多單位，包括維珍軌道，都會對此事件進行調查。

在此次任務當中，維珍軌道試圖在美國基地以外地區首次執行任務，將9個小衛星部署在低地球軌道(LEO)上。

此次失敗為維珍自2020年以來的第二次發射失敗，但是該公司有4次成功經驗。英國航太局說，在第一階段中，火箭成功地進入太空，但是第二階段發生技術性的異常，無法抵達應到的軌道上。

維珍軌道在盤後股價跌28%，報1.39美元。