世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列馬來西亞公開賽，10日首輪賽程，日本世界球后山口茜和歐洲二姐、丹麥凱絲菲特（Line Hojmark Kjaersfeldt）上演一場3局大戰，山口茜克服一局落後，歷經51分鐘以17比21、21比13、21比15辛苦獲勝。

寶島男單二哥王子維與印尼好手克里斯提（Jonatan Christie）對壘，王子維首局曾16比7握有9分領先，但克里斯提拚出一波9比0高潮追上，以14比3攻勢結束首局，最終王子維19比21、13比21落敗。