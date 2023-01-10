去年稅收超徵4500億元，朝野立委難得同心齊喊「還稅於民」，就連鮮少評論時政的彰化縣長王惠美都罕見喊話中央，呼籲盡快研擬好發放現金的執行細節，以最便民的方式趕快發，另外也要思考輔導健全本土蛋雞產業鏈，不要老是尊重市場機制，作為不作為的藉口。

受到疫情影響，百工百業都受到衝擊，台灣2022年度代表字就是「漲」，什麼都漲就是薪水不漲，民眾苦不堪言，政府稅金超徵決定還稅於民，宣布全民共享每人可拿6000元現金，但究竟該不該發、怎麼發，也引起全國討論。

王惠美認為，稅金超徵既然「不應該」，還稅於民理所當然，除了盡快發放現金外，也要啟動稅務檢討，同時將剩下的稅金妥善利用，包括社會福利、民生經濟兩大面向。還談到過去政府為了非洲豬瘟啟用百億養豬基金，但缺蛋問題卻遲遲沒有作為，建議能比照成立百億蛋雞產業基金。

她談到，台灣缺蛋已滿1年，加上最近是禽流感好發季節，前後幾波疫情影響，雞蛋價格又開始浮動，彰化年產35億顆雞蛋，是全國最會「下蛋」的地方，近年縣府致力於雞蛋產業升級，穩定蛋的質與量，也希望中央幫幫忙，救救彰化蛋農。

王惠美強調，過去農委會為推廣台灣豬，成立百億養豬基金，蛋的重要性比起豬肉有過之而無不及，中央超徵稅收4500億，若能比照成立百億蛋雞產業基金，受益的不只是產業，也是食用雞蛋的全體國民，何樂而不為，呼籲中央審慎考慮，莫再以「蛋價是市場機制」一句話帶過。

彰化縣養雞生產合作社理事主席林朝良也認同，他說缺蛋主因是氣候因素，太冷太熱都會造成產蛋率下降，彰化9成養殖場都還是傳統「格子籠飼」，若是能夠補助新式密閉式雞舍，提供空調恆溫、空氣過濾裝置，除了保暖之外，也能預防禽流感，這才是蛋農最需要的，而不是蛋價低就補助老母雞。