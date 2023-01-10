北市萬華昆明街5日發生一起衝撞事故。萬華分局西門町派出員警晚間在昆明街上攔查路旁紅線違停車輛時，駕駛無法出示證件，且對自己的個人資料皆無法如實回答，正當員警進一步要求下車時，駕駛突然駕車逃逸，擦撞站在車輛左側的2名員警，導致員警跌倒在地，手腳擦挫傷。

員警遭撞傷後，分局也立即組成專案小組追查，最終鎖定30歲、身揹4條通緝的范姓男子。經了解，范男深知自己遭到通緝，為躲避員警查緝，平時多以旅館或車輛為家，專案小組成員連日追查，最終在7日清晨5時許發現犯嫌車輛出現在長順街附近，研判范男將車輛停在附近的華江堤外停車場休息，立即調派警力前往圍捕。

員警到場後發現車輛停在停車格內，左右兩側及後方都有車輛，立即利用環境優勢將警車阻擋在前方，防止范男再駕車衝撞，隨後迅速將人拉下車，強勢壓制在地上銬逮捕。全案詢後依《加重妨害公務》、《傷害》等罪移送偵辦，通緝部分解送該管地檢署歸案。

萬華分局呼籲，任何妨害公務行為，警方將全力捍衛執法尊嚴，依法嚴辦，請民眾切勿以身試法。