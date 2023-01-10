美國食品藥物管理局（FDA）批准美國百健（Biogen）與日本衛采（Eisai）兩大藥廠合作開發新阿茲海默症藥物「Lecanemab」，消息傳出後，隨即引起全球關注。專家認為，這起新藥資訊至關重要，如藥品開發成功，對研究神經退化疾病領域與患者都將是重要突破。

論及新藥「Lecanemab」將展開開發，中研院細胞與個體生物學研究所研究員廖永豐表示，這是阿茲海默症藥物首度在每個臨床試驗階段，都能達到預期療效，FDA的批准因此能激勵更多研究。

台北榮民總醫院失智症治療及研究中心主任王培寧也同意，「Lecanemab」已通過美國FDA核准而即將投入開發工程，鼓勵了正在開發類似機轉藥物的藥廠，以及擁護「類澱粉蛋白」（Amyloid Beta，簡稱Aβ）是造成阿茲海默症主因的學派。不過，這是否能夠將類澱粉蛋白作為阿茲海默症治療目標的極限，可能使其他藥廠作為選擇開發藥品的新方向。

「這是個振奮人心的好消息！」中研院基因體研究中心研究員陳韻如指出，「Lecanemab」首次在臨床試驗時，顯著發現能夠延緩阿茲海默症的認知功能下降病症，這項研究成果明白不僅告訴世人，「類澱粉蛋白」堆積物是阿茲海默症的主要病因，也有助於治療像是帕金森氏症，漸凍人，額顳葉失智症、亨廷頓氏症等神經退化疾病。

陳韻如解釋，「類澱粉蛋白」的特性是從蛋白質單體，漸進集合成有毒的多倍體堆積後沉積在腦中形成老年斑塊，但因為過程中形成眾多不同型態的堆積物，至今科學家並沒有辦法確切解出具代表性的更小結構（例如寡聚體或原型纖維），所以「Lecanemab」和前一代也通過FDA批准的阿茲海默症藥物「Aducanumab」（美國上市藥品名：Aduhelm），兩者雖然都是Aβ抗體藥物，但是基因序列、辨認的抗原種類可能不同，而導致臨床試驗效能上的差異。