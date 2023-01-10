南韓音樂才子GD（G-DRAGON），過去曾以「BIGBANG」成員身分出道，憑著帥氣又堅強的舞台實力，加上獨特的個人魅力，讓他粉絲橫掃全球。而過去曾多次傳出與BLACKPINK的Jennie熱戀的他，近日也傳出有了新對象，而且女方還是「某財閥家的小孫女」，立刻掀起網友熱烈討論，女方真實身分也被挖出。

GD日前宣布與YG娛樂續約後，便開始積極籌備個人新專輯，在閒暇之餘不忘前往參加Mnet街舞競演節目《Street Man Fighter》演唱會，在1月8日這天有不少粉絲目擊他現身在觀眾區當中。但沒多久，大陸網站上便傳出與他一同欣賞演唱會的人，疑似還有一位名叫「文瑞潤」的女子，而且兩人似乎正在熱戀。

會傳出這樣的傳聞，是因為網友發現文瑞潤在個人社交平台上，不久前曾曬出觀看《Street Man Fighter》演唱會的照片，照片中他還與另一個人一同拿著YGX的手燈，而仔細一看那人的手背上刺著一個「微笑刺青」，而且方向、位置都與GD相同，讓不少人懷疑女子身邊的另一個人就是GD。而「文瑞潤」的真實身分或許並不是這麼多人知道，但其實她就是三星集團創辦人李秉喆的曾外孫女，目前才20歲。其外婆就是李秉喆的么女李明熙，曾打下「e-mart」及「新世界集團」江山，是當地百貨業的龍頭，背後勢力相當龐大。

而消息傳回韓國後，被南韓主流媒體《SBS新聞》、《每日經濟》、《朝鮮日報》爭相報導，不過大部分的南韓粉絲認為，一同出現在演唱會不代表著就是一起看或是正在戀愛，況且GD已33歲沒有禁愛令的偶像包袱，想要與誰約會、交往都是很正常的事情，希望外界不要過度解讀。對此， YG 娛樂 也在稍早回應「無可奉告」維持一貫打太極的風格，留給外界無限想像。