台北市芳和實驗中學日前進行112學年度國中部新生大學區抽籤，卻發生承辦人員誤植名單必須重新抽籤的情形，導致部分孩童從正取變落榜。校方致歉並坦言，抽籤過程實在「不小心」，未來會逐一確認每一抽籤步驟，避免人為疏失。

芳和實驗中學於去年12月26日舉行國中部新生入學抽籤，未料第一次抽籤後，在場家長反映有7位學生名字重複出現於名單，經現場人員修正後重抽一次，使得原本正取的學生瞬間落榜。

芳和實驗中學校長黃琬茹說明，本次入學抽籤分2階段進行，第1階段從實驗國小畢業生抽出7個名額，未於此階段中籤的學生會與設籍於台北市的學生一同參與第2階段抽籤，正確的參與人數應為210人。

黃琬茹指出，由於校方人員複製名單時不慎讓7位學生名字重複出現，以致抽籤總數變為217人，每位學生中籤機率變得不一致，幸好現場家長及時提醒，校方才得以及時修正、重新抽選，公告正確的錄取名單。

她強調，在抽選作業進行前，校方已於現場說明若過程有任何錯誤，抽籤必須重新來過，在場家長雖有孩子從中籤變成落選，也能理解重新抽籤的必要性。

在事發後，芳和實驗中學除了以寄信方式向所有家長說明，也開放有疑慮的家長到校調閱現場錄影檔案。黃琬茹坦言，仍有部分家長感到不解，只是以校方立場而言，他們必須嚴守錄取名單的正確性。

教育局副局長陳素慧指出，教育局已請學校進行行政責任檢討，要是確有行政疏失，「該懲處就懲處」。若是公務人員、教師失誤，會有相對應的考核委員會給予懲處，比如記申誡。

芳和實驗中學說明，檢討報告已經提交教育局，正等待局方回覆。此外，校方已針對發生疏失的承辦人員召開考績會，決定將本次事件納入年度考績的考核項目之一，也已檢討入學名額抽籤程序，未來會逐一確認辦理程序及抽籤名單，減少人為疏失。