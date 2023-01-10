對於軍方長期協助金門地區緊急傷病患後送工作，縣長陳福海(中)給予誠摯的感謝。(圖／金門縣政府提供)

農曆春節將至，為感謝軍方長期協助金門地區緊急傷病患後送工作，縣長陳福海率隊親自前往金門醫院、金門守備大隊機步營、支援營醫療連等協助單位，慰問其工作人員之辛勞，並致贈加菜金提早祝賀新春佳節愉快。

在金門縣衛生局與民政處的安排下，縣長陳福海先後至部立金門醫院、金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連、海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊等單位慰問，並頒發加菜慰問金給每個單位各2萬元，預祝春節愉快。

衛生局指出，金門地處離島，衛福部金門醫院為地區唯一醫院，除提供醫療服務外，長期肩負基層診所轉診、急重症照護，並支援各項大型活動的救護工作。

另有關緊急傷病患空中轉診赴臺就醫，除有民間航空公司及空勤總隊執行勤務外，每週二、五軍機C130後送則由金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連協助載送急重症病患。

而烏坵鄉則受限地理位置與交通不便，如需辦理緊急醫療轉診及安寧返鄉等業務，仍仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊協助配合執行。

縣長陳福海表示，面對新冠疫情病毒不斷的變異，對於軍方單位同心協力攜手渡過這疫情難關，給予誠摯的感謝。對於國軍無怨無悔的付出，深表認同及感激；期盼未來持續秉持「軍愛民、民敬軍」的精神，軍民一同奉獻心力，共同守護家園。