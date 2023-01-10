科博館人氣明星「暴龍」繼「聖誕親子裝」後，再推出「Q版財神龍」新裝迎新春。科博館館長焦傳金10日表示，暴龍親子檔戴上財神帽化身「財神龍」，帽扇的彈簧還會隨著抬頭吼叫的動作微幅晃動，畫面「笑」果十足，即日起至2月5日，與民眾歡樂迎接春節。

科博館第三度為暴龍「變裝」，幕後推手是來自雙胞胎姐妹設計師Val和Joy。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

國立自然科學博物館恐龍廳的人氣明星「暴龍親子」，深受大小朋友喜愛，館方日前應景推出「聖誕親子裝」，收到觀眾熱烈迴響。

科博館明星暴龍變身「Q版財神龍」，財神裝穿到元宵節，與民眾迎接新春。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

焦傳金表示，恐龍是老中青世代對科博館的深刻記憶點，有別「聖誕裝」的溫馨感，館方再度與新銳藝術工作室合作，打造「財神」新扮相登場，「暴龍親子」戴上財神帽化身「財神龍」。

此次是科博館第3度為暴龍「變裝」，幕後推手是雙胞胎姐妹設計師 Val和Joy。她們說，2021年底接幫恐龍換上館員新制服任務，既興奮又苦惱，恐龍身形特殊，仔細丈量脖、胸、腰及手臂後，仍毫無頭緒，也沒有任何「版型」可供參考。

兩姐妹經大量研究寵物服裝，認為暴龍和雞的身型相似，才跳脫打版思維，製作模型經多次測試，終於訂製出合身服裝，並找到有效減少布料與恐龍皮膚摩擦的方法。「財神裝」使用古老的工具手刷機編織而成，共用了7綑2.5公斤重的毛線，要2名成人才能完整將衣服攤開。

科博館2023年農曆春節在除夕、初一休館，初二起正常開放，1月23日當天將在生命科學廳、人類文化廳入口處發送《科畫博物特展》限量紅包袋，數量有限送完為止。