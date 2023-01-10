晶圓代工龍頭台積電(2330)公布2022年12月自結合併營收1925.6億元，雖月減13.54％至近5月低點，仍年增達23.93％、改寫同期新高。第四季合併營收6255.31億元，季增2.02％、年增達42.75％，連10季創高，全年合併營收2.26兆元、年增達42.61％，連13年創高。

台積電先前法說時預期，去年第四季合併營收將介於199～207億美元，在假設新台幣兌美元平均匯率31.5元狀況下，約季增2.2～6.4％、年增達43～48.8％，連10季創高。法人認為，台積電季增率略低於財測，除了7奈米稼動率下滑外，主要受新台幣匯率強升影響。

台積電去年底在加州召開實體投資者會議中透露，為分散地緣政治風險，規畫將海外產能占比提升至2成，且海外代工將出現差別取價，可依不同地點收取不同代工費用，並重申長期營收成長達15～20％、毛利率維持53％目標不變。

台積電將於12日召開線上法說，公布營運概況及最新展望，美系外資認為，受高階智慧手機及數據中心訂單減少，台積電首季營收將季減14～15％，但毛利率可望維持於55％。同時，預測台積電將定調2023年為「溫和成長」，資本支出維持300億美元規模。

美系外資認為隨著晶圓代工資本支出及產量減少、科技產品價格下跌、經濟重新開放下，半導體產業將於下半年復甦，台積電因具技術領先地位、致力全球布局、且首季毛利率有望優於預期，維持「優於大盤」評等，目標價700元。