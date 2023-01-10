一名網友打算不結婚、不生子到老，日前被朋友問說老了如果住養老院，發現其他人都有子女探望，不怕被其他人笑嗎？他馬上回一句「我笑他們才對，有兒女還住養老院」，對話獲近3萬人按讚，有人認同該網友，但也有人認為養兒防老觀念早就不存在，「想著生孩子是要來照顧自己的人太自私，是利益交換嗎」。

一名網友在臉書「爆笑公社2」分享一張網路流傳的對話截圖，一名網友傳訊息問一名朋友說「你不結婚生子，以後老了怎麼辦」，對方回應住進養老院，沒想到該網友繼續酸言酸語稱住養老院的話，其他生兒育女的人都有子女來探望，「就你沒有，你不怕別人笑你？」沒想到該朋友接下來說1句話堵住對方的嘴。

該名朋友被問說不結婚生子，晚年住養老院看到別人有子女探望，不怕被人笑嗎？沒想到他竟回應「我笑他們才對，有兒女還住養老院」；對話截圖曝光，原PO笑說「打開思路」，半天內吸引近3萬人按讚，破千則留言。

其他網友留言「說的超中肯，完全無法反駁」、「一堆人講的好像有兒女，就不會孤老病死住處！好天真」、「有的子女還不會去探望的」、「現實是有些孤老住養老院會雇人扮親友看望，為的是讓護工有所忌憚，免被虐待」；不過也有人認為「想著生孩子是要來照顧自己的人太自私，是利益交換嗎」、「生孩子不是為了自己的下半輩子而生的好嗎，自己的一生自己負責」。