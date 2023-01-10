83歲的金馬影后陳淑芳第一次演出賀歲電影《詐團圓》，為宣傳使出渾身解數，10日與導演葉天倫走訪台南「固樁」拜票，第一站就造訪經營三代、超過50年歷史的「八寶彬圓仔惠」吃湯圓，驚動店家和顧客，連老闆娘都顧不了鍋裡還煮著湯圓，興奮地跑出來跟陳淑芳合影。

陳淑芳因為演出《孤味》在台南擁有超高人氣，更榮膺「台南觀光大使」，除了《孤味》裡的蝦捲，連府城美食蚵嗲、火燒蝦，甚至多家百年餅舖她都推廣過，不管走到哪裡，都到處推廣台南府城之美。明年適逢台南400年，陳淑芳特別穿上台南市所設計的紀念圍裙大，吃湯圓為電影《詐團圓》宣傳。

最近剛推出新書《戲如妳—陳淑芳的孤味人生》的她，身為「台南觀光大使」，隨後還特別帶著《詐團圓》電影簽名海報、手寫墨寶春聯、年曆，赴市府親自贈送給台南市長黃偉哲以及觀光局同仁，提前慶賀宣傳，事必躬親的她甚至還親自一通一通打電話拜票，邀請親朋好友過年進戲院看電影。