臺鹽(1737)董事長吳容輝上任兩年以來積極推動多角化經營，行銷手法也推陳出新，整體營運無畏疫情干擾繳出好成績。面對2023年通膨的隱憂，他則信心滿滿的表示，多角化效益顯現、綠能漸漸開花結果，在因境中還是會樂觀面對，目標仍維持成長！

目前臺鹽的鹽、水類產品占總體營收的8成左右，吳容輝說，雞蛋放在同個籃子裡風險太高，上任後積極推動多角化經營，今年農曆年前推出鹽麴雞湯產品試水溫，沒想到900多份立刻被秒殺。未來臺鹽將會推出「鹽老大」的品牌，任何食品類的產品都會以此品牌來推出，將為營運再添新柴。

臺鹽持股66%的臺鹽綠能公司去年進行調整，為何不趁著綠能題材正夯的時候加速推動上市櫃？吳容輝強調，公司絕不會為了IPO而IPO，對股東和員工要有交代，一定要等到公司穩健之後，才會推動，現在已有券商輔導中，預期2~3年後應該能夠上市櫃。

2022年臺鹽海洋鹼性離子水7、8月時市場供不應求，也帶動營收飆升，2022年臺灣水市場年成長率約5%，但臺鹽整體水品業務去年度成長7.2%，高於市場的表現。看好市場需求強勁，臺鹽計劃將斥資逾億元增加一條水品產線，力拚在2024年投產，營運可望再添新的動能。

臺鹽電商以往委外經營年營收約800萬元，去年收回來自已經營後年營收衝到1700多萬元，吳容輝笑著說，今年訂的目標是希望能達到2500萬元，員工頭殼都抱著燒。他說，以往臺鹽生技保養品主攻熟齡肌，今年將針對年青人推出新品牌，研發適合年輕肌膚的產品，讓更多的人能認識臺灣自有產品的好品牌！

面對成本壓力，吳容輝無奈的表示，當初塞港、人力缺少，工業用鹽成本根本就是double在漲，但企業有社會責任，這些成本只能自已吞，被問及今年是否還持續有成本壓力？他則說，一定是有的，但為了民眾的需求，企業只能一肩扛下，這是無法避免的重任，公司會嚴格控制成本，減輕壓力。