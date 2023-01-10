教育部今天表示，去年12月22日接獲匿名民眾陳情大葉大學有關採購及財產管理等疑義事項，因此於同月28日函轉該校，要求在本周內回覆查處結果，後續教育部將依該校函復說明進一步釐清檢討。

有自稱大葉大學資深教師向教育部陳情說，大葉大學葉氏家族（創辦人葉松根的家族）將校庫通家庫，從學校大肆搬錢，造成學校今日窘境。舉例來說，學生生活最相關的餐飲與便利超商，全由白手套「東志」公司經手，被葉林月昭（葉松根的遺孀）董事之長子葉忠興前副校長、次子葉育恩董事分掉了。

檢舉函還說，葉林月昭董事自創校以來家用轎車及司機都是使用學校公產，所有家用學校總務處包辦。至於學校營建、採購、維修都由葉忠興從中操控。

教育部說，如經查學校法人董事長、董事、監察人、私立學校校長、主辦及經辦相關業務之人員，執行職務時確有涉犯《私立學校法》第80條情事屬實，將依法處以罰鍰；如查學校法人董事長或董事確有涉及《私立學校法》第25條所列情事屬實，將依法定程序聲請法院暫停或解除其職務。