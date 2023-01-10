為了帶領新北業者搶攻年節商機，經發局本月13日至15日連續3日，前往板橋車站B1廣場辦理「2023新北特色商品年節展售會」，邀集25家業者，超過百項商品，民眾在展售會期間拍照打卡，有機會獲得參展店家的年節小禮和新北嚴選限量周曆，數量有限，發完為止。

經發局長何怡明表示，市府去年搭配歡樂耶誕城舉辦耶誕市集，廣邀新北嚴選、觀光工廠、商圈伴手禮等知名店家參與，25家業者推出各種優惠活動，包含在地商圈美食名店、新北嚴選伴手禮，市府帶領業者再創消費商機，提升伴手禮品牌知名度，本次年節展售會設在鐵共構交通樞紐中心的板橋車站，讓民眾方便採買，度過溫暖年節。

這次展售會集結來自去年榮獲新北嚴選商品的市場人氣甜點「特莉莎手作坊」、累積十年咖啡經驗的「啾啾鳥咖啡」、兩相宜的「阮的肉乾」、古早味美食「平溪古早味麵茶」和40年老字號土城在地名店「黃源興餅店」，以及新住民料理「印食堂」的小牛肉丸湯跟巴東肉飯。

另外，年節伴手禮部分，有「樸實工作室」的各式口味棗泥糕、「松包子」的精選禮盒以及「果木小薰」的舒肥肉品禮盒。

經發局補充，為期三天的年節展售會，民眾可一次購足伴手禮和年貨，提前準備新年，現場也祭出打卡活動，只要在活動現場拍照打卡就可獲得年節小禮和新北嚴選限量周曆，數量有限，無法到場的業者也可直接到店家消費享優惠，活動資訊可至新北市經發局官網（https：／／www.economic.ntpc.gov.tw／）或來趣新北金發局臉書（https：／／www.facebook.com／economic.gov）查詢。