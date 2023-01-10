台中市豐原區一處民宅女屋主為抗議後方工程噪音，在後方陽台懸掛上百件內衣褲及播放佛經，附近居民甚感困擾；工地主任無奈表示，女屋主不斷檢舉，但都發局等前來稽查都無不法。環保局表示，經稽查發現佛經未外接擴音，非噪音管制範圍，只能由警方依社會秩序維護法處理。

女屋主全家搬到綠山巷約4年，由於去年後方開始興建房子，產生施工噪音及汙染，其患有身障兒子嚇到從樓上摔下來，她將10多年來的舊內衣褲懸掛在陽台遮擋工地塵土汙染，並以播放佛經方式，消極反抗。

工地主任則無奈表示，工地施工後，女屋主即不斷檢舉，但都發局等前來稽查都查無不法，反而是女屋主占用建商土地，女屋主並播放佛經及懸掛內衣褲干擾施工，甚至曾向工人潑糞，並將大便及垃圾等放在鷹架上，發出惡臭，實在是不勝其擾，只想趕緊完工，遠離是非。

都發局表示，去年3月接獲檢舉，但施工工地距離女屋主的房子境界線1公尺以上，符合建築技術規則建築設計施工規定。

環保局表示，去年稽查發現女屋主佛經未外接擴音，非噪音管制範圍，去年8月時行文警方依社會秩序維護法處理，昨再度前往稽查檢測噪音，住戶及工地皆有音樂聲，但僅測得63分貝，營建業者符合該區噪音第2類區日間標準72分貝規定，未違法。

至於女屋主懸掛內衣褲，若未發出惡臭，也無法可管；豐原警分局表示，派出所曾派員勸導女屋主，但依社維法取締，需有民眾具名指證及製作筆錄才可行。