去年稅收超徵4500億，行政院拍板將普發6000元還稅於民，不過，民眾黨團今呼籲政府，提出具體還款計畫，不要只會撒幣、債留子孫；民進黨立委林俊憲不滿表示，民眾黨今天開了一個抨擊發現金政策的記者會，其中他最不能忍受的就是，「舉債150億發現金」，根本就是刻意帶風向，講難聽一點，身為立委還講出這種話，就表示連預算法規的基本知識都不具備，「你們也不是第一天上任了，還在實習嗎？」

林俊憲說，舉債150億怎麼來？上周總召柯建銘就解釋過，雖然從稅收就可以預估超徵數額，但國家的錢要動用有法定程序，去年度超徵的要到今年7月決算後才能動用，因此，實際上發現金的財源，要從前年決算謄餘的1250億元，跟1400億還差距150億，因此透過短期舉債因應，等到7月決算可以動用去年謄餘後償還。

林俊憲批評，不要說是立委，做生意的人都懂，跟週轉是同一個道理，他有4500元的應收款，要7月才能到，但馬上就要發1400元出去，所以先拿之前剩下的1250元再借150元墊付，拿到應收款再還回這150元，難道會被解讀成他借150元是要打腫臉充胖子嗎？這就是民眾黨想要帶的風向。

林俊憲表示，上面這一連串的法定程序，被民眾黨這些人說成像是沒有足夠的錢，硬要發現金一樣，刻意放大「舉債」兩個字，跟造謠有什麼兩樣？以為國庫是你們的小金庫，錢想怎麼搬就怎麼搬嗎？整天強調財政紀律，卻連「紀律」是怎麼規定的都不懂。

林俊憲說，更令他不滿的是，民眾黨明明自己主張發現金、明明自己知道超徵的錢完全足夠支應，還開這種惡質的記者會，反正造謠後要澄清的是政府是吧？一個議題搞得跟吃魚一樣，居然可以正反兩面都罵，一面吃完翻過來再吃另一面，今天總算是見識到了。