農曆春節即將到來，金門縣警察之友會金城辦事處主任任奕勳及榮譽主任李鍾靈今(10)日上午帶領警友一行人，前往金城分局贈送應景貢糖禮盒暨加菜金慰勞警察人員，並協助宣傳正確防詐騙資訊共同打詐，凝聚防詐能量，避免民眾財產損失，守護金門鄉親春節過好年。

任奕勳表示，警方平時認真執勤維護治安，在農曆春節期間勤務又比平日更加繁重，員警的辛勞民眾都看在眼裡，尤其年關將近，詐騙集團猖獗，警方不斷在社群或通訊軟體提供最新反詐騙資訊及詐騙手法，向民眾宣導，期能提升民眾防詐意識，避免上當受騙，希望所有的鄉親都能成為防詐團隊的一員，互相提醒，互相宣導，確保財物安全。相信在金城分局員警的努力及警友顧問的支持之下，能讓地區治安更加平穩安定。

金城分局長吳學安則表示，感謝警友辦事處長期對警方的大力支持，尤其在這重要節日之際，全體同仁有這麼一群好友關心更讓人倍感溫暖，金城分局將持續堅守崗位，全力達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標主軸，讓民眾平安歡度春節假期。