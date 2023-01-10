配合全民國防兵力結構調整，113年起94年次以後出生役男回復服1年役期，內政部役政署表示，為配合國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，未來雖不受理94年次以後出生役男申請研發替代役，但仍持續辦理93年次以前出生役男選服研發替代役。

役政署進一步說明，由於服研發役需碩士以上學歷，依據我國學制預判，研發役制度仍會持續一段時間，最快要6年後才會受到影響，在此之前仍有一定人數之93年次以前出生役男得以選擇服研發替代役。

研發替代役用人單位包含半導體、機械、光電及資通訊等22大產業。(戴志揚翻攝)

役政署表示，行政院核定112年度研發替代役員額2,600人，役政署已規劃自112年1月16日起受理役男報名參加甄選作業，提醒役男即早報名並自行主動向用人單位投遞履歷、爭取面試洽談的機會。112年役政署核定研發替代役用人單位中，主要為半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等國內各大產業廠商。另非民間產業則有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構。

為協助役男申請選服研發替代役，有關資訊已公告於役政署網站，並提供專線電話049-2394425服務，歡迎民眾來電洽詢相關資訊。